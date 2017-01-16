На Алтае хозяйства сэкономили порядка 1,5 млрд рублей при покупке отечественной сельхозтехники
16.01.2017, 10:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году хозяйства Алтайского края при покупке сельхозтехники отечественного производства сэкономили 1,45 млрд рублей. Такой дисконт аграрии получили за счёт реализации Постановления Правительства России "Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники".
За год по этому проекту хозяйства приобрели более 1500 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Самые большие инвестиции сделали в покупку высокопроизводительных комбайнов - 325 единиц (основное количество - зерноуборочные). Также фермеры купили более 260 единиц почвообрабатывающей техники. Вся она выпущена на алтайских предприятиях - на Рубцовском заводе запасных частей и Алтайском заводе сельскохозяйственного машиностроения.
Самоходных косилок и тракторов закупили 121 и 129 штук соответственно. Тракторы собраны в Алтайском филиале Петербургского тракторного завода. В посевную-2017 на поля края выйдут 66 посевных комплексов, купленных в прошлом году со скидкой 30%. Большая часть техники изготовлена на алтайском предприятии "Агроцентр".
За год по этому проекту хозяйства приобрели более 1500 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Самые большие инвестиции сделали в покупку высокопроизводительных комбайнов - 325 единиц (основное количество - зерноуборочные). Также фермеры купили более 260 единиц почвообрабатывающей техники. Вся она выпущена на алтайских предприятиях - на Рубцовском заводе запасных частей и Алтайском заводе сельскохозяйственного машиностроения.
Самоходных косилок и тракторов закупили 121 и 129 штук соответственно. Тракторы собраны в Алтайском филиале Петербургского тракторного завода. В посевную-2017 на поля края выйдут 66 посевных комплексов, купленных в прошлом году со скидкой 30%. Большая часть техники изготовлена на алтайском предприятии "Агроцентр".