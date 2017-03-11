ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство по развитию Дальнего Востока сегодня, 11 марта, утвердило в Правительстве России Постановление о создании в Приморском крае ТОР «Нефтехимический». Документ подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

ТОР станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК «Роснефть». По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 млрд рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 млрд рублей.

Планируется, что проект будет реализован в две очереди. Первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 млн тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 млн тонн по сырью.

«Проект принесет Дальнему Востоку значительный объём инвестиций. Безусловно, они будут реализованы не за год и не за два. Это очень масштабный стратегически важный для экономики страны проект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует слаженной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний», – прокомментировал глава Минвостокразвития России Александр Галушка.

Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках территории «Нефтехимический» будет реализован крупнейший инвестиционный проект в макрорегионе, который также позволит решить ряд важнейших социальных задач.

«То, что уже сделано, - это только старт нашей большой работы по развитию Дальнего Востока. Одна из приоритетных задач сегодня - создание территорий опережающего развития, мы продолжим эту работу. В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильем специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве. Как и для судоверфи «Звезда», якорного резидента ТОРа «Большой Камень», для работников завода Восточной нефтехимической компании будет построен целый микрорайон со всей необходимой инфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками, спортивными площадками», - уточнил Юрий Трутнев.

По мнению главы Приморского края Владимира Миклушевского сегодня на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса. Новая территория опережающего развития даст мощный импульс для развития нефтехимического кластера в регионе.