ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В правоохранительные органы вечером 21 января 2017 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 10-летнего Руслана Горджи-оглы. По данному факту было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, 21 января мальчик играл на улице в посёлке Молодежном Белореченского района и промочил обувь, после чего направился по направлению своего дома, однако домой ребёнок не вернулся. С целью установления обстоятельств исчезновения малолетнего Белореченским межрайонным следственным отделом СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ.

В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.