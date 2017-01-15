ОРЕАНДА-НОВОСТИ Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту инцидента с подростками, провалившимися под лед.



По предварительным данным, 15 января 2017 года пятеро подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед. В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема.



В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Следователи проводят осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение