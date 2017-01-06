На Сахалине спасатели нашли сбившегося с пути рыбака
06.01.2017, 19:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России доставили потерявшегося рыбака домой.
Мужчина, возвращаясь с рыбалки на озере Тунайча в Корсаковском районе, сбился с пути. Темное время суток и метель дезориентировали рыбака, он не знал куда идти и обратился за помощью по телефону вызова экстренных служб.
На поиски пропавшего рыбака была направлена группа спасателей Сахалинского поисково-спасательного отряда на катере на воздушной подушке. В течение часа пострадавший был найден.