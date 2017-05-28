ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Главного управления МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с районными территориальными органами внутренних дел оказывают всестороннюю помощь пострадавшим от паводков жителям населённых пунктов в Георгиевском, Советском районах и Минераловодском городском округе.

В Минераловодском городском округе 27 мая к сотрудникам подразделений по вопросам миграции для восстановления утерянных документов обратился 21 человек, 5 из которых подали необходимые заявления для получения документов в кратчайшие сроки. Сотрудниками правовых подразделений полиции 52 пострадавшим жителя округа оказана необходимая юридическая помощь, к полицейским психологам обратился 21 гражданин.

В Георгиевском районе 27 мая инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних посетили пункт размещения пострадавших в станице Подгорной, где встретились с детьми. Сотрудники полиции подарили ребятам детские книги и настольные игры. В целях недопущения несчастных случаев провели инструктаж с присутствующими о правилах безопасного поведения в общественных местах и затопленных территориях.

Также в станице Подгорной проведена рабочая встреча сотрудников полиции с представителями МЧС, местных органов власти и общеобразовательного учреждения. Присутствующие составили списки пострадавших от паводка несовершеннолетних, для последующего оказания им помощи и размещения их в лагерях для летнего отдыха.

Во всех районах в зоне подтопления сотрудники подразделений по вопросам миграции разъясняют гражданам правила получения и восстановления документов в кратчайшие сроки.

Участковые уполномоченные полиции продолжают патрулировать улицы затопленных населенных пунктов и посещать домовладения с целью оказания всевозможной помощи гражданам и недопущения фактов мародерства.

В Минераловодском городском округе совместными усилиями сотрудников полиции, МЧС и представителей органов местного самоуправления организована работа круглосуточных комплексных пунктов жизнеобеспечения населения: горячее питание, медицинская и психологическая помощь.

Сотрудниками полиции обеспечивается охрана общественного порядка, а также в круглосуточном режиме организована охрана стратегически важных объектов.