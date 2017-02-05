На Урале возбудили дело по факту обнаружения тела малолетней девочки
05.02.2017, 18:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Днём 5 февраля 2017 года в правоохранительные органы Таборинского района поступило сообщение о том, что в районе деревни Пальмино обнаружено тело 7-летней девочки с ранами, характерными для укусов и следами когтей животных (предположительно, собак). С учётом предварительно полученных следствием данных об обстоятельствах гибели ребёнка, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются следственно-оперативной группой в составе сотрудников Следственного комитета и полиции.
В ходе расследования, кроме осмотра места происшествия, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти ребёнка, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для расследования. Принимаются меры к установлению и допросу местных жителей (в том числе, возможных очевидцев происшествия). Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются следственно-оперативной группой в составе сотрудников Следственного комитета и полиции.
В ходе расследования, кроме осмотра места происшествия, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза в целях установления давности и точной причины смерти ребёнка, а также выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для расследования. Принимаются меры к установлению и допросу местных жителей (в том числе, возможных очевидцев происшествия). Расследование уголовного дела продолжается.