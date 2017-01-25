На Урале завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве шести человек
25.01.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Четвёртым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Екатеринбурге завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Арсена Байрамбекова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия).
По версии следствия, в период с 2002 по 2014 года Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств. Так, в 2002 и 2010 годах с использованием огнестрельного оружия он за денежное вознаграждение убил двух предпринимателей, осуществлявших свою деятельность на территории города Екатеринбурга. Заказчики по обоим указанным преступлениям также привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имеющих постоянного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками. При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв.
В ходе изучения данных о личности Байрамбекова установлено, что до совершения преступлений он служил в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан в течение одного года. В отношении Байрамбекова проведено три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.
По версии следствия, в период с 2002 по 2014 года Байрамбеков совершил на территории Свердловской области шесть убийств. Так, в 2002 и 2010 годах с использованием огнестрельного оружия он за денежное вознаграждение убил двух предпринимателей, осуществлявших свою деятельность на территории города Екатеринбурга. Заказчики по обоим указанным преступлениям также привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков совершил на территории Свердловской области убийство четверых местных жителей, не имеющих постоянного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками. При совершении данных преступлений Байрамбеков соблюдал каноны обряда жертвоприношения, а именно: убийство совершалось им в ночное время, в лесном массиве, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу и сопровождалось чтением молитв.
В ходе изучения данных о личности Байрамбекова установлено, что до совершения преступлений он служил в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан в течение одного года. В отношении Байрамбекова проведено три психолого-психиатрические экспертизы, по результатам которых он признан вменяемым.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения.