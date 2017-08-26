ОРЕАНДА-НОВОСТИ Риск затопления подземных выработок рудника «Мир» (Якутия) сохраняется. Спустить воду из карьера управляемым способом не удаётся. Пока существует опасность одномоментного обрушения большого объёма воды в рудник, любые работы под землёй запрещены.



Ситуация похожа на тупиковую. Направленные взрывы, которые непрерывно проводились в течение недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды из надземных выработок (карьера), успеха не имеют. Более того, интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры.



По рекомендации учёных-гидрологов, взрывные работы остановлены.



Изменения, которые происходят под землёй под воздействием воды и соли, также вызывают серьёзные опасения – объём промоин увеличивается. Экспертная группа института Якутнипроалмаз совместно с коллегами института Горного дела Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) производят перерасчёт фактического коэффициента запаса устойчивости нижнего уступа карьера, под которым находятся горные выработки. Расчёты будут представлены в оперативный штаб, после чего будет приниматься решение о дальнейшем ходе поисково-спасательных работ в руднике.



Приток подземных вод как в карьер, так и в подземную часть рудника продолжается. Пока существует угроза неконтролируемого попадания воды в горные выработки проведение подземных работ запрещено федеральными нормами в области промышленной безопасности.