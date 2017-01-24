ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области (ГИМС) провели обследование на повышение грузоподъемности на двух ледовых переправах. Они соответствуют всем требованиям обеспечения безопасности.



По итогам обследования в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области на ледовой переправе через реку Иртыш, соединяющей населенные пункты Аксеново и Ярково, грузоподъемность повысилась до 20 тонн. В Большереченском районе грузоподъемность на переправе между поселками Большеречье и Муромцево теперь составляет 20 тонн



Проведение надзорных работ за функционированием переправ выпало на период проведения третьего этапа акции «Безопасный лед», поэтому при патрулировании на данной ледовой дороге водителям раздавались памятки по правилам передвижения по ледовой переправе и проводились профилактические беседы.



Автолюбителям напомнили основные правила безопасности: