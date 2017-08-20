ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 августа, в первый день Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017», лидеры инновационной деятельности России расскажут о своём опыте и перспективах работы для формирования единого подхода к системе внедрения инноваций, в том числе в системе ОПК.

Детские технопарки «Кванториум», которые создаются в рамках курируемого Минобрнауки России приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», сегодня формируют и реализуют образовательные программы совместно с промышленными предприятиями. Так, в Удмуртии детский технопарк «Кванториум» будет открыт совместно с концерном «Калашников».

Предприятия ОПК выступают инвесторами при создании детских технопарков по всей России и принимают активное участие в образовательном процессе: совместно разрабатываются уникальные образовательные треки, где дети изучают и предлагают решения реальных производственных задач.

Например, совместно с государственной корпорацией «Роскосмос» разработаны практикоориентированные программы обучения в «Кванториуме» города Королёв Московской области, где будущих конструкторов обучают молодые специалисты РКК «Энергия». В ульяновском «Кванториуме» дети изучают основы авиастроения, конструкций авиационной техники по разработанной с Объединённой авиастроительной корпорацией программе, а затем закрепляют знания на практических площадках конструкторских бюро «Туполев» и «Иркут».

Для юных посетителей форума «АРМИЯ-2017» команда детских технопарков«Кванториум» подготовила обширную программу.

27 августа сеть детских технопарков «Кванториум» совместно с НИИ «Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина» проведёт интеллектуально-просветительский квест «Космический рейс» и интерактивный лекторий.

Также детей ждут мастер-классы по направлениям «ГеоКвантум», «АэроКвантум», занятия по лазерной гравировке, а также дополненной и виртуальной реальности, которые проведут преподаватели сети «Кванториум».