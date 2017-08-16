ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Модель экогорода будущего с зелёной инфраструктурой представят в Центральном выставочном зале «Манеж» на Климатическом форуме городов России. Об этом сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В рамках форума пройдёт восемь пленарных заседаний, 24 круглых стола, пресс-конференции и открытый лекторий мировых специалистов в области климатологии. Также организуют экологический кинотеатр.

«На площадке Манежа организуют масштабную выставку “Город будущего”, которая будет демонстрировать пути перехода города на безуглеродную экономику», — сказал глава Департамента.

«Город будущего» — это модель города с зелёной архитектурой, вписанной в природный ландшафт, с умными домами, развитой транспортной инфраструктурой экостандартов. Здесь можно будет увидеть образцы беспилотных и управляемых автомобилей. Например, гостям представят российский беспилотный пассажирский электрический микроавтобус «Матрешка».