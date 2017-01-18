На поддержку малого и среднего бизнеса Томской области выделено 70,7 млн руб.
18.01.2017, 16:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ По итогам конкурса, который завершился в Минэкономразвития РФ, на поддержку малого и среднего бизнеса Томской области выделено 70,7 миллиона рублей — на 20 % больше первоначально рассчитанного лимита.
Федеральные средства будут направлены в ЗАТО Северск (6,8 млн рублей), в областной Фонд поддержки предпринимательства (20 млн), на развитие региональных инжиниринговых центров (14,2 млн), центра кластерного развития (8,7 млн) и центра поддержки экспорта (18 млн). Еще 3 млн предназначены для оборудования центра молодежного технического творчества (ЦМИТ) в Северске, который планируется открыть в этом году.
«Томская область один из немногих регионов, получивших в условиях сжатия бюджета федеральную субсидию в полном объеме, — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Наш анализ и встречи с предпринимателями показывают, что сегодня малому бизнесу прежде всего требуется консультационная поддержка — правовая, по взаимоотношениям с контрольно-надзорными органами, условиям ведения дела в своей нише и так далее. Поэтому в основном средства субсидии пойдут на развитие действующей инфраструктуры».
Федеральные средства будут направлены в ЗАТО Северск (6,8 млн рублей), в областной Фонд поддержки предпринимательства (20 млн), на развитие региональных инжиниринговых центров (14,2 млн), центра кластерного развития (8,7 млн) и центра поддержки экспорта (18 млн). Еще 3 млн предназначены для оборудования центра молодежного технического творчества (ЦМИТ) в Северске, который планируется открыть в этом году.
«Томская область один из немногих регионов, получивших в условиях сжатия бюджета федеральную субсидию в полном объеме, — отметил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Наш анализ и встречи с предпринимателями показывают, что сегодня малому бизнесу прежде всего требуется консультационная поддержка — правовая, по взаимоотношениям с контрольно-надзорными органами, условиям ведения дела в своей нише и так далее. Поэтому в основном средства субсидии пойдут на развитие действующей инфраструктуры».