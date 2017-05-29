На портале "Автокод" появилась схема обжалования штрафов за парковку
29.05.2017, 08:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На портале «Автокод» опубликована интерактивная схема, которая подскажет, как в режиме онлайн оспорить штрафы за неправильную и неоплаченную парковку. Речь идёт о постановлениях Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Обжаловать штрафы можно здесь же — на сайте «Автокод» в разделе «Обращения».
Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, в специальном окне на схеме можно ввести номер постановления, после чего автоматически определится ответственная организация — МАДИ или АМПП. После этого система предложит выбрать причину, которая объясняет некорректность штрафа. Всего в схеме указано более двух десятков причин.
Например, оспорить штраф за парковку в неположенном месте сможет водитель, остановивший машину из-за проблем со здоровьем или с техническим состоянием автомобиля. Для этого в списке причин нужно выбрать строчку «Вынужденная остановка». Схема подскажет, какие документы нужны для обжалования штрафа. При вынужденной остановке это подписанная жалоба на постановление, а также скан-копии протокола об административном правонарушении, справок о госпитализации, болезни или об эвакуации машины в сервис.
Кроме того, можно выбрать причины и список документов для обжалования штрафов АМПП. Например, если парковка была оплачена, к подписанной жалобе надо приложить скан-копии чека или квитанции или скриншот СМС об оплате.
Портал «Автокод» упростил и оформление самой жалобы на постановление МАДИ или АМПП. Пользователю не придётся дважды вводить информацию о себе и машине. Достаточно один раз ввести данные в электронную форму обращения (часть из них «Автокод» загрузит автоматически). После этого нужно будет скачать бланк, в котором будет полная информация. Его достаточно будет распечатать, подписать, отсканировать и приложить к другим документам в МАДИ или АМПП.
Как рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы, в специальном окне на схеме можно ввести номер постановления, после чего автоматически определится ответственная организация — МАДИ или АМПП. После этого система предложит выбрать причину, которая объясняет некорректность штрафа. Всего в схеме указано более двух десятков причин.
Например, оспорить штраф за парковку в неположенном месте сможет водитель, остановивший машину из-за проблем со здоровьем или с техническим состоянием автомобиля. Для этого в списке причин нужно выбрать строчку «Вынужденная остановка». Схема подскажет, какие документы нужны для обжалования штрафа. При вынужденной остановке это подписанная жалоба на постановление, а также скан-копии протокола об административном правонарушении, справок о госпитализации, болезни или об эвакуации машины в сервис.
Кроме того, можно выбрать причины и список документов для обжалования штрафов АМПП. Например, если парковка была оплачена, к подписанной жалобе надо приложить скан-копии чека или квитанции или скриншот СМС об оплате.
Портал «Автокод» упростил и оформление самой жалобы на постановление МАДИ или АМПП. Пользователю не придётся дважды вводить информацию о себе и машине. Достаточно один раз ввести данные в электронную форму обращения (часть из них «Автокод» загрузит автоматически). После этого нужно будет скачать бланк, в котором будет полная информация. Его достаточно будет распечатать, подписать, отсканировать и приложить к другим документам в МАДИ или АМПП.