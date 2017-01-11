ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объем субсидий для муниципалитетов на развитие отрасли дорожного хозяйства в 2017 году составит 1,6 млрд рублей. Эти деньги предусмотрены на ремонт, реконструкцию и строительство местных дорог, приведение в порядок придомовых территорий. Вопрос обсуждался на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.



Расходование средств по этому направлению – под особым контролем областной власти. Игорь Руденя поручил разработать механизм проведения совместных торгов – региона и муниципалитетов – по определению подрядных организаций. Ремонтировать дороги в районах должны серьезные компании, которые соблюдают гарантийные обязательства, нормативы и технологии, убежден Губернатор.



Глава региона также указал на необходимость обеспечения своевременного финансирования работ. Так, торги должны проводиться в первом-втором кварталах, а дорожные работы – не позднее третьего, чтобы ремонт осуществлялся в теплое время года, в подходящих погодных условиях.