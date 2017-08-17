ОРЕАНДЫ-НОВОСТИ. Горноспасатели продолжают поисково-спасательную операцию на руднике «Мир». Для проведения операции под землей предпринимаются особые меры безопасности.

Ситуация на месте проведения работ на глубине около 550 метров под землей осложняется постоянным повышением уровня воды в руднике и угрозой прорыва чаши карьера, где скапливается вода. Объём её поступления составляет 1200 кубометров в час. Для своевременного выявления рисков и принятия необходимых решений специалисты ежечасно контролируют динамику водопритока. В случае ухудшения обстановки по решению оперативного штаба по ликвидации аварии осуществляется контролируемый спуск скопившейся воды из чаши карьера.

Для обеспечения защиты мест ведения поисково-спасательных работ от прибывающей воды на горизонте - 210 под землей смонтирован насосный комплекс, специально защищенный водозащитными перемычками. На участках, где организованы работы, непрерывно осуществляется контроль газовой атмосферы и вентиляционного режима. На данный момент все показатели в норме.

На месте аварии работает оперативная группа МЧС России под руководством заместителя Министра Владлена Аксёнова. В администрации рудника «Мир» развернут оперативный штаб. К работе также привлечены экспертный совет и центр поддержки принятия решений, осуществляется взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.

Органы управления и силы Мирнинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) функционируют в режиме «Чрезвычайная ситуация».