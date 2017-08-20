ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АЛРОСА приводит данные из оперативного штаба (по ликвидации последствий аварии) по состоянию на 20 августа 21.15 (по местному времени):

По состоянию на 19.40 уровень воды в карьере находился на отметке – 170.5, объём воды равен 12 080 кубометров. Уровень воды в стволе рудника в 20.49 находился на отметке -257.03.

Главным итогом дня стало принятие решения провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой. Осуществлённые расчёты позволяют гарантировать безопасность взрывных работ для жизни находящихся под землёй горняков.



Такое решение было принято по итогам экстренного совещания по дальнейшему плану поисково-спасательной операции и мерам устранения данной угрозы, на нём присутствовали представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения Российской Академии Наук, МВД, ФСБ, «НТЦ-Новотек», института Якутнипроалмаз. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение на проведение операции.

Предпринятые вчера и сегодня попытки по управляемому спуску воды пока не принесли результата. Существует угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте -210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения в случае одномоментной разгрузки карьера. В результате поисково-спасательная работа в шахте станет невозможной.