ОРЕАНДА-НОВОСТИ На станции "Авиамоторная" в Москве завершено сооружение ограждающих конструкций вестибюля .



«Завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована северного вестибюля строящейся станции «Авиамоторная» Третьего пересадочного контура метро» – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Конструкция станции «Авиамоторная» – трехпролетная с двумя рядами колонн, сооружаемая открытым способом (глубина котлована 26 метров). Согласно проекту, у нее два подземных вестибюля, которые соединяются с платформой 4-х ленточными эскалаторами. Северный вестибюль будет связан со станцией подходным коридором под путями железной дороги Рязанского направления с выходом на территорию бывшего Лефортовского рынка, южный вестибюль расположится на месте конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов».

Строительство ограждающих конструкций котлована северного вестибюля выполнено по технологии «стена в грунте». На начальном этапе траншея заполняется бентонитовым раствором, оказывающий избыточное гидростатическое давление на вертикальную поверхность. Это оберегает выработку от разрушения. Выполненная таким образом стена становится ограждающей конструкцией и может служить несущим элементом подземного сооружения.

Напомним, что работы ведутся в рамках строительства северо-восточного участка ТПК. Будущий участок ТПК включает в себя три станции: «Рубцовская» (с пересадкой на станцию «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии), «Лефортово» и «Авиамоторная» (с пересадкой на одноименную станцию Калининской линии). Планируется, что первые поезда поедут по новой линии уже в 2018 году.