ОРЕАНДА-НОВОСТИ II Межрегиональная специализированная выставка «Пекарь и кондитер» пройдёт в Барнауле 28-30 сентября.



Специалисты российских компаний смогут ознакомиться с передовыми технологиями и новинками рынка, обсудить актуальные профессиональные и деловые вопросы, обменяться опытом, найти партнеров и клиентов. В этом году выставка стала главным событием Российской гильдии пекарей и кондитеров в Сибирском федеральном округе, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.



В числе участников выставки - компании из Алтайского края, Сибири и других регионов России. В рамках мероприятия состоятся презентации новинок, консультации, мастер-классы.



28 и 29 сентября на выставке пройдёт Межрегиональный конкурс по хлебопечению «Лучший хлеб Сибири», который станет отборочным этапом XVII Кубка России в Сибирском федеральном округе.



30 сентября состоится «Праздник хлеба». Посетителей ждёт выставка хлебопекарных и кондитерских предприятий, развлекательная программа с конкурсами и мастер-классами, дегустации, презентации новинок, ярмарка-продажа хлебобулочных и кондитерских изделий.



Выставка «Пекарь и кондитер» будет работать на площадке эко-ярмарки ВДНХ в Барнауле (улица Взлетная, 2к).