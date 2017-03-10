Начальники генштабов вооруженных сил стран Содружества обсудят вопросы противодействия терроризму
10.03.2017, 22:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 марта в столице Российской Федерации пройдёт Международная конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников генеральных штабов вооружённых сил государств - участников СНГ.
В мероприятии примут участие делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Конференция открывает цикл совместных мероприятий, посвящённых 25-летию Совета министров обороны государств - участников СНГ и направленных на решение практических вопросов в сфере обороны и безопасности.
Совместное обсуждение вопросов противодействия международному терроризму будет способствовать всестороннему наращиванию военного сотрудничества в этой области с учётом национальных интересов и совместных приоритетов государств - участников СНГ.
Напомним, что 28 марта в Таврическом дворце состоится Парламентская конференция по борьбе с международным терроризмом, организуемая Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
К участию в конференции приглашены представители законодательной и исполнительной власти государств - участников СНГ и ОБСЕ, представители международных организаций, научного сообщества, эксперты из разных стран мира.
В работе пленарного заседания, помимо его сопредседателей - Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко и Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, примут участие спикеры парламентов государств - участников МПА СНГ, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, руководители других международных организаций.
В мероприятии примут участие делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.
Конференция открывает цикл совместных мероприятий, посвящённых 25-летию Совета министров обороны государств - участников СНГ и направленных на решение практических вопросов в сфере обороны и безопасности.
Совместное обсуждение вопросов противодействия международному терроризму будет способствовать всестороннему наращиванию военного сотрудничества в этой области с учётом национальных интересов и совместных приоритетов государств - участников СНГ.
Напомним, что 28 марта в Таврическом дворце состоится Парламентская конференция по борьбе с международным терроризмом, организуемая Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
К участию в конференции приглашены представители законодательной и исполнительной власти государств - участников СНГ и ОБСЕ, представители международных организаций, научного сообщества, эксперты из разных стран мира.
В работе пленарного заседания, помимо его сопредседателей - Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко и Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, примут участие спикеры парламентов государств - участников МПА СНГ, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт, Председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, руководители других международных организаций.