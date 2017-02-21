ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 4 апреля 2005 года №32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» Владимир Путин определил кандидатуры сорока граждан Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп.

Размещение на официальном сайте Президента Российской Федерации информации о направлении данных предложений считается в соответствии с законом об Общественной палате днём инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты Российской Федерации. Не позднее тридцати дней со дня инициирования процедуры формирования нового состава Общественной палаты общественные палаты субъектов Российской Федерации избирают из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации.