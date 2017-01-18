Нижегородская область заключила договор с Китаем о поставках мороженого
18.01.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Нижегородская область будет поставлять мороженое в Китай. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов. По данным минсельхоза, договор о поставках заключило дзержинское предприятие – производитель мороженого.
«Когда к нам приехала китайская делегация, которая объехала много предприятий, мы предложили им попробовать мороженое. Представитель Китая сразу сказал, что это именно тот вкус, который он искал. Мы заключили договоры о поставках, а сейчас планируем открыть в Пекине сеть кафе с нижегородским мороженым», - рассказал директор предприятия Анатолий Калинов.
По словам Анатолия Калинова, секрет успеха нижегородского мороженого - в высоком качестве. «Мы очень рады, что за последние годы на нижегородском рынке стало больше качественного сырья. Если делать продукт на нормальном, качественном сырье, без каких-либо вредных добавок, продукт получится очень качественным».
По данным регионального минсельхоза, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% в 2009 году до 98% по итогам 2016 года (предварительные данные статистики).
«Это один из самых важных результатов работы областной программы поддержки животноводства, - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Бархатов. – Программа нацелена на техническое и технологическое перевооружение отрасли. За время ее работы реконструировано по современным стандартам порядка 560 животноводческих дворов, около 120 тысяч скотомест. То, что животных перевели в более комфортные для них условия содержания, сказалось и на продуктивности дойного стада».
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, «сейчас задачи одни – дальше продолжать работу программ поддержки животноводства, чтобы оставшиеся хозяйства тоже получили такие современные животноводческие комплексы, не только на 400 голов, но и на 800, и на 1200. В частности, сейчас мы ведем переговоры о строительстве крупнейшего комплекса на 2 400 голов. В регионе необходимо наращивать поголовье скота, улучшать продуктивность дойного стада».
«Важно, что реконструкция животноводческих комплексов позволяет улучшить условия труда в хозяйствах области, где трудятся тысячи жителей районов нашего региона, - отметил губернатор. - Именно это и было одной из основных наших задач в работе по модернизации животноводства. В обновленных комплексах устанавливается современное оборудование, позволяющее облегчить труд, повысить продуктивность, а значит, и доходы хозяйств».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).
«Когда к нам приехала китайская делегация, которая объехала много предприятий, мы предложили им попробовать мороженое. Представитель Китая сразу сказал, что это именно тот вкус, который он искал. Мы заключили договоры о поставках, а сейчас планируем открыть в Пекине сеть кафе с нижегородским мороженым», - рассказал директор предприятия Анатолий Калинов.
По словам Анатолия Калинова, секрет успеха нижегородского мороженого - в высоком качестве. «Мы очень рады, что за последние годы на нижегородском рынке стало больше качественного сырья. Если делать продукт на нормальном, качественном сырье, без каких-либо вредных добавок, продукт получится очень качественным».
По данным регионального минсельхоза, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% в 2009 году до 98% по итогам 2016 года (предварительные данные статистики).
«Это один из самых важных результатов работы областной программы поддержки животноводства, - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Бархатов. – Программа нацелена на техническое и технологическое перевооружение отрасли. За время ее работы реконструировано по современным стандартам порядка 560 животноводческих дворов, около 120 тысяч скотомест. То, что животных перевели в более комфортные для них условия содержания, сказалось и на продуктивности дойного стада».
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, «сейчас задачи одни – дальше продолжать работу программ поддержки животноводства, чтобы оставшиеся хозяйства тоже получили такие современные животноводческие комплексы, не только на 400 голов, но и на 800, и на 1200. В частности, сейчас мы ведем переговоры о строительстве крупнейшего комплекса на 2 400 голов. В регионе необходимо наращивать поголовье скота, улучшать продуктивность дойного стада».
«Важно, что реконструкция животноводческих комплексов позволяет улучшить условия труда в хозяйствах области, где трудятся тысячи жителей районов нашего региона, - отметил губернатор. - Именно это и было одной из основных наших задач в работе по модернизации животноводства. В обновленных комплексах устанавливается современное оборудование, позволяющее облегчить труд, повысить продуктивность, а значит, и доходы хозяйств».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населенных пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).