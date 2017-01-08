Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в результате падения в яму теплотрассы
08.01.2017, 18:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины в Ленинском районе города Новосибирска.
Поздним вечером 07 января 2017 года в яме теплотрассы вдоль одного из домов по улице Котовского в Ленинском районе обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 45-50 лет, без видимых признаков насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли тело мужчины на поверхность. В настоящий момент следователи СКР провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как установили следователи, на данном участке теплотрассы проводились ремонтные работы. Участок территории был надлежащим образом огорожен и оборудован предупреждающими таблички. Однако мужчина проник на огороженную территорию, упал в яму теплотрассы с высоты около 8 метров и разбился. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Поздним вечером 07 января 2017 года в яме теплотрассы вдоль одного из домов по улице Котовского в Ленинском районе обнаружено тело неустановленного мужчины, на вид 45-50 лет, без видимых признаков насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли тело мужчины на поверхность. В настоящий момент следователи СКР провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как установили следователи, на данном участке теплотрассы проводились ремонтные работы. Участок территории был надлежащим образом огорожен и оборудован предупреждающими таблички. Однако мужчина проник на огороженную территорию, упал в яму теплотрассы с высоты около 8 метров и разбился. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.