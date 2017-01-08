ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко сообщил об открытии родильного дома при инфекционной клинической больнице №2.



«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания родильного дома при инфекционной клинической больнице №2 на 8-й ул. Соколиной горы, вл. 15 (Восточный административный округ)», - сообщил Олег Антосенко.



Уточняется, что в рамках первой очереди построен первый корпус роддома общей площадью 11,3 тыс. кв. м, рассчитанный на 130 коек. В трех-пяти-этажном здании размещены отделения приема и выписки больных, в том числе помещения приема для ВИЧ-инфицированных, изолятор, кабинет ультразвуковых исследований, двухсекционный родово-операционный блок, а также послеродовое отделение для инфицированных рожениц, отделение для новорожденных, послеродовое отделение.



«В рамках второй очереди предусмотрена реконструкция существующего корпуса роддома. Застройщиком выступает ГБУЗ г. Москвы «Инфекционная клиническая больница №2 департамента здравоохранения Москвы». Объект построен за счет городского бюджета», - отметили в пресс-службе.



За период 2011-2015 гг. столичные власти провели реорганизацию системы оказания медицинской помощи женщинам и детям, в результате которой на базе отдельных детских поликлиник создано 40 крупных амбулаторных центров; женские консультации и роддома вошли в состав крупных многопрофильных стационаров, что позволило обеспечить преемственность ведения беременности и родов.



«В учреждения детского здравоохранения поставлено свыше 14,3 тыс. единиц современного медицинского оборудования, в том числе в акушерские стационары - 4,8 тыс. единиц», - заключили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.