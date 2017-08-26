ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 августа в МИД России был приглашён Посол Республики Молдова в Российской Федерации А.Негуца.



Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков обратил его внимание на провокационную инициативу Кишинёва о внесении в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дополнительного пункта «Полный вывод иностранных вооружённых сил с территории Молдавии».



С российской стороны было подчёркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как ещё одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишинёве противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях. Инициаторы этих действий, не отвечающих чаяниям значительной части молдавских граждан, должны отдавать себе отчёт в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования.