Открыто голосование в конкурсе "Заповедникам и национальным паркам России 100 лет"
26.12.2016, 12:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фотоконкурс «Заповедникам и национальным паркам России 100 лет» проводится Минприроды России с 5 июня 2016 г. Конкурс приурочен к Году особо охраняемых природных территорий в 2017 г. В настоящее время открыто голосование за ранее присланные работы, оно продлится до 11 января 2017 г.
В фотоконкурсе было установлено 7 номинаций: «ландшафты заповедных территорий», «животные на ООПТ», «растительный мир заповедных территорий», «на страже природы», «для вас, туристы», «времена года», «в ловушке».
Дипломы победителей получат авторы трёх лучших фотографий, сделанных на территории государственных природных заповедников, государственных природных биосферных заповедников, национальных парков, государственных заказников Российской Федерации. Также в каждой номинации будет определена фотография, получившая абсолютное большинство баллов в конкурсе.
В фотоконкурсе было установлено 7 номинаций: «ландшафты заповедных территорий», «животные на ООПТ», «растительный мир заповедных территорий», «на страже природы», «для вас, туристы», «времена года», «в ловушке».
Дипломы победителей получат авторы трёх лучших фотографий, сделанных на территории государственных природных заповедников, государственных природных биосферных заповедников, национальных парков, государственных заказников Российской Федерации. Также в каждой номинации будет определена фотография, получившая абсолютное большинство баллов в конкурсе.