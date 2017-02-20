Памятник боевой машине "ГРАД" появится в Перми
20.02.2017, 10:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ), входящий в концерн «Техмаш» Госкорпорации «РОСТЕХ», откроет монумент боевой машине РСЗО «ГРАД» в боевом положении.
По результатам рассмотрения прямого обращения НИИПМ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о выделении демилитаризованного образца боевой машины РСЗО «Град» для установки на постамент института.
Памятник боевой машине «Град» в боевом положении будет установлен на центральной площади Научно-исследовательского института полимерных материалов. На постамент будет установлена боевая машина БМ-21 «ГРАД-1» на базе автомобиля «ЗиЛ-131», 1986 года выпуска, стоявшая на вооружении войсковой части 58661-54 (одного из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации).
Система «ГРАД-1» принята на вооружение артиллерийских подразделений полкового звена. В состав комплекса «ГРАД-1» входит: пусковая установка, 122-мм боекомплект неуправляемых реактивных снарядов, система управления огнём и транспортная машина. Пусковая установка РСЗО «ГРАД-1» на базе автомобиля «ЗиЛ-131» повторяет основные конструктивные и компоновочные решения РСЗО БМ-21 «Град».
На сегодняшний день РСЗО «ГРАД» – это одна из самых массовых систем вооружения, поставляемых более чем в 65 стран мира, по многим характеристикам не имеющая себе равных.
По результатам рассмотрения прямого обращения НИИПМ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу принял решение о выделении демилитаризованного образца боевой машины РСЗО «Град» для установки на постамент института.
Памятник боевой машине «Град» в боевом положении будет установлен на центральной площади Научно-исследовательского института полимерных материалов. На постамент будет установлена боевая машина БМ-21 «ГРАД-1» на базе автомобиля «ЗиЛ-131», 1986 года выпуска, стоявшая на вооружении войсковой части 58661-54 (одного из крупнейших арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации).
Система «ГРАД-1» принята на вооружение артиллерийских подразделений полкового звена. В состав комплекса «ГРАД-1» входит: пусковая установка, 122-мм боекомплект неуправляемых реактивных снарядов, система управления огнём и транспортная машина. Пусковая установка РСЗО «ГРАД-1» на базе автомобиля «ЗиЛ-131» повторяет основные конструктивные и компоновочные решения РСЗО БМ-21 «Град».
На сегодняшний день РСЗО «ГРАД» – это одна из самых массовых систем вооружения, поставляемых более чем в 65 стран мира, по многим характеристикам не имеющая себе равных.