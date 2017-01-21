ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнование Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с крупной аварией на северо-востоке Италии, в результате которой погибли и пострадали венгерские школьники.

По данным информагентств, погибли по меньшей мере 16 человек, 39 выжили, многие получили серьёзные травмы. Школьники из Венгрии возвращались на родину после каникул на горнолыжном курорте во Франции.



В телеграмме, в частности, говорится: "С глубокой печалью воспринял известие о крупной аварии, произошедшей на северо-востоке Италии, в результате которой погибли и пострадали венгерские школьники. От лица Русской Православной Церкви приношу Вам и всему народу Венгрии свои искренние соболезнования.

Когда мы соприкасаемся с реальным человеческим горем — горем, которое пронзает и уязвляет нашу душу, мы всегда стремимся обрести духовное утешение и укрепление сил у Господа, обращая к Нему наши горячие прошения. В эти дни моё сердце и молитвы с Вами и Вашим народом, тяжело переживающим произошедшую трагедию.

Человеколюбивый Бог да уврачует раны пострадавших, утешит скорбящих и ниспошлёт Свою неизреченную милость всем, кого коснулось это страшное несчастье".