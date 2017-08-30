Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета
30.08.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 30 августа в Зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:
К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; иерей Александр Стародубцев, специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви по дистанционным образовательным технологиям; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; Н.В. Леонтьева, методист Учебного комитета Русской Православной Церкви.
В состав Высшего Церковного Совета под председательством Святейшего Патриарха входят:
К участию в заседании были приглашены: епископ Воскресенский Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви; архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; игумения Ксения (Чернега), руководитель Юридической службы Московской Патриархии; иерей Александр Стародубцев, специалист Учебного комитета Русской Православной Церкви по дистанционным образовательным технологиям; А.В. Щипков, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; Н.В. Леонтьева, методист Учебного комитета Русской Православной Церкви.
Источник: Московский патриархат