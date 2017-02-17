ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первые пять станций Третьего пересадочного контура (ТПК) - Второго кольца метро станут доступны пассажирам в ближайшее время, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Сейчас под землёй прорыто порядка 80 километров новых тоннелей. С этого года начинается увеличение объёмов ввода метро. Также в перспективе Второе кольцо пересечётся практически со всеми радиальными ветками метро и соединится с максимальным количеством радиальных направлений железных дорог», - рассказал М. Хуснуллин.



По его словам, в Генеральном плане Москвы заложена возможность строительства новых веток от Второго кольца метро в любую часть города.



Он отметил, что продолжается строительство ещё двух веток столичной подземки - Кожуховской и Калининско-Солнцевской.



«Таким образом, перспектива по метростроению на ближайшие 10 лет определена», - подчеркнул М. Хуснуллин.