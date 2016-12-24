ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр по гражданско-патриотическому воспитанию в Вытегорском районе, объединяющий общее и дополнительное образование, откроет свои двери в 2018 году. Такое решение было принято сегодня на совещании по развитию проекта «Корабелы Прионежья», участие в котором приняли глава региона Олег Кувшинников и вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.

Новый образовательный центр на основе традиций Русского Севера призван решить множество задач. В частности, реализацию дополнительных программ по техническому творчеству (судостроению, судомоделированию), парусному спорту, безопасности жизнедеятельности, традиционной народной культуре, образовательному туризму. К организации научно-исследовательской деятельности будут привлечены ресурсы Русского географического общества.

По сути в Вытегорском районе появится зона для реализации образовательных программ и проектов, проведения всероссийских, областных, муниципальных и других массовых мероприятий. Центр подразумевает организацию отдыха и оздоровления детей круглый год. Это позволит максимально эффективно использовать инфраструктуру центра «Корабелы Прионежья».

Первым объектом, который обсудили сегодня, стала школа-интернат.

«Именно здесь будет реализована программа основного общего образования. Школа сможет сместить в себя до 140 обучающихся 5–11 классов, сформированных по результатам конкурсного отбора, в возрасте от 11 до 17 лет, - пояснил глава региона Олег Кувшинников. - В следующем году за счёт средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников будет построено здание школы-интерната. Мы предполагаем, что реализация программ общего образования здесь начнется в сентябре 2018 года».



По мнению Героя России Юрия Воробьева, патриотическое направление развития школы может быть реализовано при поддержке Министерства обороны или МЧС России.