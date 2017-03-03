ОРЕАНДА-НОВОСТИ Объявлены торги на строительство коммерческих объектов транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Хорошевская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«На торги выставлен пакет акций ТПУ «Хорошевская», который будет построен на базе одноимённой станции Второго кольца метро. Проект предполагает возведение пересадочного комплекса площадью 42 тысячи кв. м и здания общественно-делового назначения площадью 27,4 тысячи кв. м. Начальная цена лота на торгах составляет 75,8 млн рублей», - сказал М. Хуснуллин.



По его словам, инвестор также должен построить дороги к своим объектам и подземный пешеходный переход, который свяжет метро и пересадочный комплекс.



«После завершения строительства инвестор передаст городу технологическую часть узла, кассовые залы и помещения, необходимые для обслуживания пассажиров», - добавил глава Стройкомплекса.



М. Хуснуллин напомнил, что заявки на участие в конкурсе можно подать до 18 апреля.