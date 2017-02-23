ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На открывшемся недавно крупнейшем в Северной столице спортивно-развлекательном комплексе «Стадион Санкт-Петербург Арена», более известном, как «Зенит Арена», прошёл концерт, собравший около 35 тысяч зрителей, что соответствует почти половине его вместимости. Это мероприятие стало вторым по счёту опробованием стадиона с участием такого количества зрителей.

Как отмечают организаторы, в задачи тестового мероприятия входил анализ работоспособности всех обеспечительных систем функционирования стадиона, возможностей, которые открывает новая городская спортивно-развлекательная площадка, а также проверка её транспортной доступности. Главной же задачей спасателей было, конечно же, обеспечение безопасности такого количества людей.

Как и несколько дней назад, когда прошло первое тестирование стадиона, сотрудникам петербургского Главка МЧС предстояло решить сразу несколько задач. Прежде всего, это предварительная проверка автоматизированных систем пожаротушения и путей эвакуации, грамотная расстановка сил и средств в чаше и на территории стадиона, тестирование продуктивного взаимодействия с другими оперативными службами и пр. На этот раз группировку спасательных подразделений решено было увеличить. Были выставлены дополнительные расчёты пожарно-спасательной техники в чаше стадиона и с внешней его стороны. Кроме того, для того, чтобы всесторонне обезопасить людей, на прилегающей к стадиону водной акватории дежурили спасатели на катерах на воздушных подушках.

Группировку спасателей составили пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и Аварийно-спасательного формирования ГУП «Водоканал».

Как и в прошлый раз, на протяжении всего тестового мероприятия на арене стадиона были выставлены совместные посты спасателей и сотрудников скорой медицинской помощи. Дежурство на стадионе несли и инспекторы Государственного пожарного надзора, а также сотрудники руководящего состава Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Всю работу обеспечивающих безопасность зрителей сотрудников координировал штаб экстренных служб, в состав которого вошли представители всех оперативных служб и ведомств, всех Комитетов Администрации Санкт-Петербурга и силовых структур. Кроме того, работал единый центр управления силами, куда выведены все системы жизнеобеспечения и защиты стадиона, туда же стекается информация с камер видеонаблюдения, установленных внутри и снаружи стадиона.