Петербургские власти продолжат поддерживать местные автозаводы
29.12.2016, 14:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Санкт-Петербурга продолжат оказывать необходимые виды поддержки автопроизводителям, заявил губернатор города Георгий Полтавченко.
"Правительство Санкт-Петербурга оказывало, оказывает и будет оказывать автопроизводителям все необходимые виды поддержки. Со всеми заводами у города подписаны меморандумы или соглашения о взаимодействии, где чётко определены обязательства сторон. Мы все свои обязательства выполняем. Например, вы знаете, что мы в этом году приняли такую меру поддержки - освобождение от транспортного налога тех, кто приобретает произведённый в России автомобиль", - сказал Полтавченко.
Губернатор Санкт-Петербурга также рассчитывает, что по итогам 2016 года объём производства легковых автомобилей в городе сохранится на уровне прошлого года.
В настоящее время в Санкт-Петербурге работают автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые выпускают 9 моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и KIA Rio.
"Правительство Санкт-Петербурга оказывало, оказывает и будет оказывать автопроизводителям все необходимые виды поддержки. Со всеми заводами у города подписаны меморандумы или соглашения о взаимодействии, где чётко определены обязательства сторон. Мы все свои обязательства выполняем. Например, вы знаете, что мы в этом году приняли такую меру поддержки - освобождение от транспортного налога тех, кто приобретает произведённый в России автомобиль", - сказал Полтавченко.
Губернатор Санкт-Петербурга также рассчитывает, что по итогам 2016 года объём производства легковых автомобилей в городе сохранится на уровне прошлого года.
В настоящее время в Санкт-Петербурге работают автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota, которые выпускают 9 моделей автомобилей: Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и KIA Rio.