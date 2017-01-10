Пискарёв назвал театром абсурда включение Бастрыкина в "список Магнитского"
10.01.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Америка - крайне талантливая и преуспевающая страна в организации грязных политических шоу, а этот ритуальный танец вокруг смерти Магнитского - один из одиозных его элементов, заявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
"За "списком Магнитского" стоит известный международный мошенник, директор инвестиционногофонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, вовлёкший юриста Магнитского в преступную схему, согласно которой проводилась регистрация юридических лиц на инвалидов с целью ухода от налогов", - сказал депутат.
Он напомнил, что когда было возбуждено уголовное дело, и затем последовал арест Магнитского, тот оказался в больнице, где скончался исключительно от собственного заболевания, что подтверждают многочисленные проведённые экспертизы.
"И если кто и был заинтересован в смерти Магнитского, так это сам Браудэр. Ему была просто выгодна вся эта шумиха, чтобы улизнуть от ответственности"», - считает Пискарёв.
По его мнению, включение в "список Магнитского" Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна - театр абсурда.
"Складывается устойчивое ощущение, что фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судьи, прокуроров вносятся случайным образом", - заявил депутат.
Он считает, что таким образом уходящая администрация Обамы в очередной раз подтверждает собственную неуверенность и боязнь в улучшении отношений с Россией. "Убеждён, пройдёт совсем немного времени и от "списка Магнитского" не останется даже пепла", - заключил он.
"За "списком Магнитского" стоит известный международный мошенник, директор инвестиционногофонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, вовлёкший юриста Магнитского в преступную схему, согласно которой проводилась регистрация юридических лиц на инвалидов с целью ухода от налогов", - сказал депутат.
Он напомнил, что когда было возбуждено уголовное дело, и затем последовал арест Магнитского, тот оказался в больнице, где скончался исключительно от собственного заболевания, что подтверждают многочисленные проведённые экспертизы.
"И если кто и был заинтересован в смерти Магнитского, так это сам Браудэр. Ему была просто выгодна вся эта шумиха, чтобы улизнуть от ответственности"», - считает Пискарёв.
По его мнению, включение в "список Магнитского" Александра Бастрыкина, Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна - театр абсурда.
"Складывается устойчивое ощущение, что фамилии известных политиков, руководителей ведомств, судьи, прокуроров вносятся случайным образом", - заявил депутат.
Он считает, что таким образом уходящая администрация Обамы в очередной раз подтверждает собственную неуверенность и боязнь в улучшении отношений с Россией. "Убеждён, пройдёт совсем немного времени и от "списка Магнитского" не останется даже пепла", - заключил он.