По итогам первого полугодия 2017 г. товарооборот между Россией и Монголией вырос более чем на 32%, превысив 561 млн долл. США
21.08.2017, 23:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам первого полугодия 2017 г. товарооборот между Россией и Монголией вырос более чем на 32%, превысив 561 млн долл. США.
Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской в ходе рабочей встречи с Министром иностранных дел Монголии Ценд Мунх-Оргилом 21 августа 2017 г.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации решений 20-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По словам С.Донского, двусторонняя торговля уверенно восстанавливает свой рост: удалось нарастить экспорт в Монголию продукции химической промышленности, металлургии, машин и оборудования, минеральных продуктов. Увеличились поставки из Монголии текстильной продукции.
"Надеемся, что негативные тренды, которыми двусторонняя торговля характеризовалась в 2015-2016 гг., в текущем году будут окончательно преодолены", - подчеркнул С.Донской.
Глава Минприроды России проинформировал о проведении в первой половине 2017 г. в Республике Бурятия и Иркутской области общественных слушаний по планируемым проектам ГЭС на р. Селенга и ее притоках.
По итогам слушаний признана необходимость обеспечить оценку воздействия на окружающую среду планируемых гидротехнических проектов на р. Селенга и ее притоках, включая оценку потенциального воздействия не только на гидрологию, но также и на экологические процессы и биоразнообразие озера Байкал и дельту реки Селенга, а также на традиционный уклад жизни населения региона.
С.Донской выразил готовность к участию России в оценке воздействия строительства помянутых проектов на экосистему озера Байкал.
Стороны договорились о проведении встречи совместной Рабочей группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством ГЭС в Монголии в преддверии заседания Комиссии.
С.Донской отметил успешную работу российско-монгольских экспертов по подготовке к подписанию Соглашения между Федеральным агентством по недропользованию и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии о передаче геолого-геофизической информации.
Глава Минприроды России отметил, что за первое полугодие 2017 г. имеется тенденция к снижению товарооборота сельскохозяйственной продукции между двумя странами. Он снизился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., составив 72,7 млн. долл. США.
Развитие торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между нашими странами осложняет неблагоприятная эпизоотическая ситуация в Монголии. В этой связи важнейшим проектом двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства остается программа по оздоровлению монгольского скота, которая в настоящее время уже реализуется.
Говоря о сотрудничестве в области энергетики, глава Минприроды России отметил, что многолетняя взаимовыгодная кооперация в поставках электроэнергии из России в центральный и западный регионы Монголии свидетельствует о надежных партнерских отношениях между энергетическими компаниями наших стран.
"В результате принятых российской стороной решений, цена покупки мощности для целей поставок в Монголию в 2017 г. снизилась, что привело к снижению экспортных цен в контрактах на поставку электроэнергии для монгольских компаний", - подчеркнул С.Донской.
Отмечено успешное взаимодействие России и Монголии в рамках реализации Программы создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай, подписанной в июне 2016 г. в Ташкенте, а также результаты деятельности Рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством Монголии.
Стороны отметили необходимость подписания Межправительственного соглашения о содействии региональному и приграничному сотрудничеству.
Кроме того, участники договорились о проведении 21-го заседания Комиссии во второй половине октября текущего года в Иркутске.
Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской в ходе рабочей встречи с Министром иностранных дел Монголии Ценд Мунх-Оргилом 21 августа 2017 г.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации решений 20-го заседания Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
По словам С.Донского, двусторонняя торговля уверенно восстанавливает свой рост: удалось нарастить экспорт в Монголию продукции химической промышленности, металлургии, машин и оборудования, минеральных продуктов. Увеличились поставки из Монголии текстильной продукции.
"Надеемся, что негативные тренды, которыми двусторонняя торговля характеризовалась в 2015-2016 гг., в текущем году будут окончательно преодолены", - подчеркнул С.Донской.
Глава Минприроды России проинформировал о проведении в первой половине 2017 г. в Республике Бурятия и Иркутской области общественных слушаний по планируемым проектам ГЭС на р. Селенга и ее притоках.
По итогам слушаний признана необходимость обеспечить оценку воздействия на окружающую среду планируемых гидротехнических проектов на р. Селенга и ее притоках, включая оценку потенциального воздействия не только на гидрологию, но также и на экологические процессы и биоразнообразие озера Байкал и дельту реки Селенга, а также на традиционный уклад жизни населения региона.
С.Донской выразил готовность к участию России в оценке воздействия строительства помянутых проектов на экосистему озера Байкал.
Стороны договорились о проведении встречи совместной Рабочей группы для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством ГЭС в Монголии в преддверии заседания Комиссии.
С.Донской отметил успешную работу российско-монгольских экспертов по подготовке к подписанию Соглашения между Федеральным агентством по недропользованию и Агентством полезных ископаемых и нефти Монголии о передаче геолого-геофизической информации.
Глава Минприроды России отметил, что за первое полугодие 2017 г. имеется тенденция к снижению товарооборота сельскохозяйственной продукции между двумя странами. Он снизился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., составив 72,7 млн. долл. США.
Развитие торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между нашими странами осложняет неблагоприятная эпизоотическая ситуация в Монголии. В этой связи важнейшим проектом двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства остается программа по оздоровлению монгольского скота, которая в настоящее время уже реализуется.
Говоря о сотрудничестве в области энергетики, глава Минприроды России отметил, что многолетняя взаимовыгодная кооперация в поставках электроэнергии из России в центральный и западный регионы Монголии свидетельствует о надежных партнерских отношениях между энергетическими компаниями наших стран.
"В результате принятых российской стороной решений, цена покупки мощности для целей поставок в Монголию в 2017 г. снизилась, что привело к снижению экспортных цен в контрактах на поставку электроэнергии для монгольских компаний", - подчеркнул С.Донской.
Отмечено успешное взаимодействие России и Монголии в рамках реализации Программы создания экономического коридора Россия–Монголия–Китай, подписанной в июне 2016 г. в Ташкенте, а также результаты деятельности Рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством Монголии.
Стороны отметили необходимость подписания Межправительственного соглашения о содействии региональному и приграничному сотрудничеству.
Кроме того, участники договорились о проведении 21-го заседания Комиссии во второй половине октября текущего года в Иркутске.
Источник: Минприроды России