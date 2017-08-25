По поручению главы СКР уголовное дело о ДТП в Краснодарском крае принято к производству подразделением ГСУ Следственного комитета
25.08.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня рано утром в районе поселка Волна в Краснодарском крае во время возвращения с вахты в море опрокинулся автобус, который перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз». По предварительным данным, погибло 12 человек, несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По поручению Председателя Следственного комитета России уголовное дело принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СК России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о погибших и пострадавших. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия. Только по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По поручению Председателя Следственного комитета России уголовное дело принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СК России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняются данные о погибших и пострадавших. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса, технической неисправностью, также будет установлена роль лиц, на которых лежит обязанность по контролю за техническим состоянием транспортного средства и обеспечением безопасности работников предприятия. Только по результатам проведенного комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.
Источник: СКР