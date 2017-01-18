ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По указанию Председателя Следственного комитета России следственными органами СКР по Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), в целях наиболее полного, объективного и качественного расследования.

По данным следствия, днем 17 января 2017 года подозреваемый, являясь водителем автомобиля «Мерседес», в ходе дорожного конфликта, возникшего на проезжей части, используя нож, угрожал убийством водителю автомобиля «скорой помощи».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Уголовное дело поставлено на особый контроль Председателя Следственного комитета.