По улицам Петербурга проехал ретро-транспорт
21.05.2017, 21:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Петербурге вот уже в третий раз прошёл масштабный парад ретро-транспорта, приуроченный ко Дню рождения города. Его организаторами выступают ГУП "Пассажиравтотранс" и городской Комитет по транспорту. К заявленным организаторами 125 раритетам в последний момент прибавились ещё 25 ретро-автомобилей, и таким образом, от Васильевского острова к Инженерной улице по маршруту ретро-парада прошли 145 автобусов и легковых автомашин.
Точкой старта для всех них была Прибалтийская площадь. Здесь ветеранов автотранспорта "приветствовали" автобусы-новинки: суперсовременный автобус-лайнер "Scania" (Швеция), объединяющий в себе универсальность междугороднего и высокий комфорт туристического автобуса, а также современный электробус, произведённый "КАМАЗом" и уже прошедший тестирование на 9-м маршруте "Пассажиравтотранса".
Обращаясь к участникам мероприятия, вице-губернатор Игорь Албин отметил, что ретро-парад, проводимый по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, подарит горожанам и гостям в канун Дня города массу хороших впечатлений и воспоминаний об истории Петербурга, Ленинграда, истории нашего Отечества. Он пожелал всем хорошего настроения, здоровья, удачи и поблагодарил владельцев ретро-транспорта, откликнувшихся на идею проведения парада.
Приветствуя участников, директор музея "Московский транспорт" Дмитрий Октябрьский отметил "большую, дорогую, трудную работу" реставраторов раритетной техники и поблагодарил всех, кто приложил свой труд к новой жизни экспонатов.
Эстонский партнёр ретро-парада, генеральный директор ЗАО "Евролайнс" Райт Реммель сказал: "Мы всегда приезжаем сюда, чтобы учиться у наших коллег - энтузиастов, как сохранять, поддерживать историческую технику", он пожелал успехов всем, у кого есть "железная любовь". Эстонцы привезли на петербургский ретро-парад четыре автобуса, на примере которых прослеживается 60 лет истории транспорта: ЗИС-127, два "Икаруса" и современный "Scania".
Второй раз принимает участие в параде ретро-техника из Финляндии. Член совета директоров Общества любителей исторических автобусов Финляндии SLHS Лаури Ринто Канто сообщил, что в параде-2017 участвуют два автобуса, и это "в два раза больше, чем в прошлом году"! Он выразил сожаление, что в Финляндии не проводятся подобные ретро-парады, но Общество SLHS будет прилагать усилия, чтобы сделать в своей стране нечто подобное.
В параде приняли участие раритеты из Москвы, Волгограда, Великого Новгорода. Среди легковых автомобилей был легендарный Laurent&Clement – ровесник революции 1905 года и ЗИС-110, ставший героем фильма А.Германа "Хрусталёв, машину!".
Гости ретро-парада проехали в раритетной технике по улицам Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин, член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по транспорту Александр Головин и директор ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин передвигались в одном из первых отечественных автобусов – "ГАЗ 03-30" 1934 года выпуска. Он воссоздан реставраторами по оригинальным чертежам с использованием тех же материалов, что и при заводском выпуске: имеет деревянные основания кузова, обшит снаружи листами железа, с крышей из нескольких слоёв мягкого дерматина. Этот и все другие раритеты техники проехали намеченный маршрут без поломок.
На площади Пролетарской диктатуры к колоне ретро-транспорта присоединился инновационный беспилотный автобус "MatrЁshka" Группы компаний "Volgabus", который ранее экспонировался только в закрытых выставочных пространствах.
На Инженерной улице к автобусам и автомобилям добавились раритетные троллейбусы и трамваи из музея ГУП "Горэлектротранс". Экспозиция ретро-техники была открыта для посетителей.
Точкой старта для всех них была Прибалтийская площадь. Здесь ветеранов автотранспорта "приветствовали" автобусы-новинки: суперсовременный автобус-лайнер "Scania" (Швеция), объединяющий в себе универсальность междугороднего и высокий комфорт туристического автобуса, а также современный электробус, произведённый "КАМАЗом" и уже прошедший тестирование на 9-м маршруте "Пассажиравтотранса".
Обращаясь к участникам мероприятия, вице-губернатор Игорь Албин отметил, что ретро-парад, проводимый по инициативе губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, подарит горожанам и гостям в канун Дня города массу хороших впечатлений и воспоминаний об истории Петербурга, Ленинграда, истории нашего Отечества. Он пожелал всем хорошего настроения, здоровья, удачи и поблагодарил владельцев ретро-транспорта, откликнувшихся на идею проведения парада.
Приветствуя участников, директор музея "Московский транспорт" Дмитрий Октябрьский отметил "большую, дорогую, трудную работу" реставраторов раритетной техники и поблагодарил всех, кто приложил свой труд к новой жизни экспонатов.
Эстонский партнёр ретро-парада, генеральный директор ЗАО "Евролайнс" Райт Реммель сказал: "Мы всегда приезжаем сюда, чтобы учиться у наших коллег - энтузиастов, как сохранять, поддерживать историческую технику", он пожелал успехов всем, у кого есть "железная любовь". Эстонцы привезли на петербургский ретро-парад четыре автобуса, на примере которых прослеживается 60 лет истории транспорта: ЗИС-127, два "Икаруса" и современный "Scania".
Второй раз принимает участие в параде ретро-техника из Финляндии. Член совета директоров Общества любителей исторических автобусов Финляндии SLHS Лаури Ринто Канто сообщил, что в параде-2017 участвуют два автобуса, и это "в два раза больше, чем в прошлом году"! Он выразил сожаление, что в Финляндии не проводятся подобные ретро-парады, но Общество SLHS будет прилагать усилия, чтобы сделать в своей стране нечто подобное.
В параде приняли участие раритеты из Москвы, Волгограда, Великого Новгорода. Среди легковых автомобилей был легендарный Laurent&Clement – ровесник революции 1905 года и ЗИС-110, ставший героем фильма А.Германа "Хрусталёв, машину!".
Гости ретро-парада проехали в раритетной технике по улицам Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Игорь Албин, член Правительства Санкт-Петербурга - председатель Комитета по транспорту Александр Головин и директор ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин передвигались в одном из первых отечественных автобусов – "ГАЗ 03-30" 1934 года выпуска. Он воссоздан реставраторами по оригинальным чертежам с использованием тех же материалов, что и при заводском выпуске: имеет деревянные основания кузова, обшит снаружи листами железа, с крышей из нескольких слоёв мягкого дерматина. Этот и все другие раритеты техники проехали намеченный маршрут без поломок.
На площади Пролетарской диктатуры к колоне ретро-транспорта присоединился инновационный беспилотный автобус "MatrЁshka" Группы компаний "Volgabus", который ранее экспонировался только в закрытых выставочных пространствах.
На Инженерной улице к автобусам и автомобилям добавились раритетные троллейбусы и трамваи из музея ГУП "Горэлектротранс". Экспозиция ретро-техники была открыта для посетителей.