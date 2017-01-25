Победители студенческих олимпиад встретились с руководством Правительства и Минобрнауки
25.01.2017, 21:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 января 2017 г. заместитель Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Л.М. Огородова поздравили учащихся вузов с Днём российского студенчества.
На встрече, которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня", собрались студенты из 45 университетов, представляющие 22 региона, среди которых победители студенческих олимпиад и конкурсов, отличники учёбы, сдавшие Единый государственный экзамен по одному или нескольким предметам на 100 баллов.
"Мне очень приятно в вашем лице поздравить всех студентов Российской Федерации с праздником", - поприветствовала собравшихся О.Ю. Голодец. "Для нас студенческое образование – это предмет особой заботы", - отметила вице-премьер.
Далее гости пообщались со студентами и ответили на интересующие молодёжь вопросы, которые задавались как из зала в Москве, так и по видеомосту из 8 федеральных университетов.
Так, Алёна Шарапова из Томского государственного университета, спросила у вице-премьера, как будет развиваться программа "5-100" после 2020 года, когда срок её действия истечёт. По словам О.Ю. Голодец, важно, что не только чиновники, руководители вузов и преподаватели ощущают важность программы. По мнению спикера, сами студенты чувствуют, что они учатся в вузах, которые заметны и значимы на международной арене. "Конечно, эту программу надо продолжать, и мы приложим все усилия, чтобы она продолжалась, чтобы в неё входило как можно больше вузов", - сказала Голодец.
Прозвучали вопросы от студентов из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Томского государственного педагогического университета, Тольяттинского государственного университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Московского авиационного института (национального исследовательского университета), Северо-Кавказского федерального университета и других.
Были затронуты темы эффективного использования возможностей социального лифта, создания дополнительных условий для профессионального и личностного роста обучающихся.
Студентов интересовали также вопросы сохранения в регионах условий для развития молодёжи, повышение роли искусства и культуры в молодёжной среде, поддержка интереса к нормам русского языка в условиях современной молодёжной субкультуры и социальных сетей.
Модератором встречи выступил Председатель Российского союза молодёжи П.П. Красноруцкий.
На встрече, которая прошла в пресс-центре МИА "Россия сегодня", собрались студенты из 45 университетов, представляющие 22 региона, среди которых победители студенческих олимпиад и конкурсов, отличники учёбы, сдавшие Единый государственный экзамен по одному или нескольким предметам на 100 баллов.
"Мне очень приятно в вашем лице поздравить всех студентов Российской Федерации с праздником", - поприветствовала собравшихся О.Ю. Голодец. "Для нас студенческое образование – это предмет особой заботы", - отметила вице-премьер.
Далее гости пообщались со студентами и ответили на интересующие молодёжь вопросы, которые задавались как из зала в Москве, так и по видеомосту из 8 федеральных университетов.
Так, Алёна Шарапова из Томского государственного университета, спросила у вице-премьера, как будет развиваться программа "5-100" после 2020 года, когда срок её действия истечёт. По словам О.Ю. Голодец, важно, что не только чиновники, руководители вузов и преподаватели ощущают важность программы. По мнению спикера, сами студенты чувствуют, что они учатся в вузах, которые заметны и значимы на международной арене. "Конечно, эту программу надо продолжать, и мы приложим все усилия, чтобы она продолжалась, чтобы в неё входило как можно больше вузов", - сказала Голодец.
Прозвучали вопросы от студентов из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Томского государственного педагогического университета, Тольяттинского государственного университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Московского авиационного института (национального исследовательского университета), Северо-Кавказского федерального университета и других.
Были затронуты темы эффективного использования возможностей социального лифта, создания дополнительных условий для профессионального и личностного роста обучающихся.
Студентов интересовали также вопросы сохранения в регионах условий для развития молодёжи, повышение роли искусства и культуры в молодёжной среде, поддержка интереса к нормам русского языка в условиях современной молодёжной субкультуры и социальных сетей.
Модератором встречи выступил Председатель Российского союза молодёжи П.П. Красноруцкий.