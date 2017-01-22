"Почта России" доставила около 3,5 тыс. новогодних подарков воспитанникам детдомов
22.01.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках благотворительной акции «Помоги Деду Морозу» Почта России доставила детям из детских домов около 3,5 тысяч подарков, которые неравнодушные россияне, в том числе сотрудники Почты.
При этом подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. В акции приняли участие более трёх тысяч детей разного возраста, в том числе дети-инвалиды, из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны.
Доставку подарков Почта России осуществляла абсолютно бесплатно.
Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью ресурса, специально созданного на площадке «Почтамаркет». А в этом году к работникам Почты присоединились и другие неравнодушные граждане.
При этом подарки к Новому году заранее выбирали сами ребята вместе с воспитателями. В акции приняли участие более трёх тысяч детей разного возраста, в том числе дети-инвалиды, из 76 детских домов и интернатов, расположенных в 61 регионе страны.
Доставку подарков Почта России осуществляла абсолютно бесплатно.
Сотрудники Почты России уже второй год отправляют в детские дома новогодние подарки с помощью ресурса, специально созданного на площадке «Почтамаркет». А в этом году к работникам Почты присоединились и другие неравнодушные граждане.