ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России министр Владимир Пучков провёл тематическое селекторное совещание, на котором были рассмотрены вопросы готовности аэромобильной группировки МЧС России и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к действиям по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

По словам начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктора Яцуценко, в Южном, Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах существует угроза подтопления. "На сегодняшний день мы вступили в активную фазу первого этапа прохождения весеннего половодья. По причине повышения среднесуточных температур на 15-20 дней раньше существует угроза подъёма уровня воды в реках Южного, Центрального, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов", - сказал он.

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал оказать помощь каждому домовладению, пострадавшему в результате подтопления. Также он поставил задачу выполнять все профилактические мероприятия по подготовке к прохождению весеннего паводка.

Главной темой прошедшего селекторного совещания стали вопросы готовности аэромобильной группировки МЧС России и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к действиям по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров.

«С учётом того, что аэромобильная группировка работает в сложных погодных условиях, я прошу соответствующие службы выдать рекомендации по техническому обслуживанию и поддержанию готовности техники, экипировки и оснащения. Мы должны быть готовы к работе в любых погодных условиях», - сказал Владимир Пучков.

Аэромобильная группировка МЧС России насчитывает общей численностью более 13 500 человек. АМГ могут быть привлечены на любые крупномасштабные ЧС и пожары, при этом расчет сил и средств АМГ осуществлён по шести основным видам ЧС: паводки, природные пожары, крупные транспортные аварии, обрушения зданий, техногенные пожары, а также ЧС, связанные с химическим, бактериологическим заражением, радиационным загрязнением.

Для ликвидации ЧС, вызванных прохождением паводка подготовлено 77 летных экипажей на применение дистанционной вертолётной системы устранения ледовых заторов с фюзеляжным раскладчиком зарядов. Кроме того, для ликвидации природных и техногенных пожаров с применением авиационно-спасательных технологий готовы к реагированию 55 воздушных судов - 4 самолёта Ил-76, 7 самолётов - Бе-200ЧС, а также 53 вертолёта - 38 - Ми-8, 10 - Ка-32 и 5 - Ми-26.

Также Владимир Пучков поручил Академии гражданской защиты МЧС России пересмотреть программу подготовки и переподготовки личного состава, который привлекается в аэромобильной группировки. В том числе и с использованием дистанционной формы обучения и потребовал ввести до конца года в каждое подразделение десантников.