В Подмосковье установлено и модернизировано почти 17 тыс. уличных светильников
16.08.2017, 14:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За первые семь месяцев 2017 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» уже установлено и модернизировано 16677 точек наружного освещения, всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 57 тыс. точек наружного освещения, в настоящее время работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.
Программа «Светлый город» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Её задача – улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.
Так, в рамках программы 17 тыс. новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяжённость новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров – эта работа проводится с целью снижения аварийности.
Ещё 40 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ. В том числе, предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 72 муниципальных учреждений, осветить восемь зон отдыха и одну лыжную трассу.
Программа «Светлый город» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Её задача – улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.
Так, в рамках программы 17 тыс. новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяжённость новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров – эта работа проводится с целью снижения аварийности.
Ещё 40 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ. В том числе, предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 72 муниципальных учреждений, осветить восемь зон отдыха и одну лыжную трассу.
Источник: http://mosreg.ru