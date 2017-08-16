ОРЕАНДА-НОВОСТИ  За первые семь месяцев 2017 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» уже установлено и модернизировано 16677 точек наружного освещения, всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 57 тыс. точек наружного освещения, в настоящее время работы ведутся с опережением графика, сообщает пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова.

Программа «Светлый город» была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в начале 2017 года на основании обращений жителей. Её задача – улучшение ситуации с освещенностью улиц, автодорог, дворов и общественных мест.

Так, в рамках программы 17 тыс. новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяжённость новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров – эта работа проводится с целью снижения аварийности.

Ещё 40 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ. В том числе, предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 72 муниципальных учреждений, осветить восемь зон отдыха и одну лыжную трассу. 