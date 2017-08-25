Почти 1,3 млн.тонн зерна намолочено в Башкортостане
25.08.2017, 11:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Хлеба на 62,7 тыс.га были убраны на минувшие сутки в республике. Самый высокий прирост – 4,7 тыс.га – был получен в Хайбуллинском районе.
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 630 тыс. га (35 процентов), обмолочены – на 563 тыс.га (31 процент). Самые высокие темпы по косовице у куюргазинцев и шаранцев (по 45 процентов), по обмолоту – у зианчуринцев (43 процента).
При средней урожайности 23 центнера с гектара в республике намолочено 1294 тыс.тонн зерна. Самая высокая урожайность по-прежнему у чекмагушевских хлеборобов – 38 центнеров с гектара, намолот у стерлитамакских аграриев – 67,1 тыс.тонн.
По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 630 тыс. га (35 процентов), обмолочены – на 563 тыс.га (31 процент). Самые высокие темпы по косовице у куюргазинцев и шаранцев (по 45 процентов), по обмолоту – у зианчуринцев (43 процента).
При средней урожайности 23 центнера с гектара в республике намолочено 1294 тыс.тонн зерна. Самая высокая урожайность по-прежнему у чекмагушевских хлеборобов – 38 центнеров с гектара, намолот у стерлитамакских аграриев – 67,1 тыс.тонн.
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru