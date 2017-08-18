Подмосковье включат в новый туристический маршрут о династии Романовых
18.08.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ряд подмосковных усадеб, храмов и других объектов будут включены в новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный памяти династии Романовых, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.
«В соответствии с поручением Министерства культуры Российской Федерации Министерство культуры Московской области включилось в работу по формированию нового межрегионального туристического проекта “Императорский маршрут”», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова приводятся в материале.
Как она пояснила, маршрут приурочен к 100-летию мученической гибели царской семьи и призван объединить места памяти династии Романовых. В межрегиональный туристический маршрут войдут Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область.
Тюменская область определена куратором формирующегося межрегионального туристического маршрута, популяризирующего историю семьи императора Николая II, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, от Московской области в новый туристический маршрут планируется включить музей-заповедник «Архангельское», Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и другие объекты, связанные с историей династии Романовых.
Межрегиональный туристический проект «Императорский маршрут» впервые будет представлен на международной туристской выставке ОТДЫХLEISURE 2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве, заключается в сообщении.
«В соответствии с поручением Министерства культуры Российской Федерации Министерство культуры Московской области включилось в работу по формированию нового межрегионального туристического проекта “Императорский маршрут”», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова приводятся в материале.
Как она пояснила, маршрут приурочен к 100-летию мученической гибели царской семьи и призван объединить места памяти династии Романовых. В межрегиональный туристический маршрут войдут Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Пермский край, Тюменская область.
Тюменская область определена куратором формирующегося межрегионального туристического маршрута, популяризирующего историю семьи императора Николая II, уточняется в сообщении.
По данным пресс-службы, от Московской области в новый туристический маршрут планируется включить музей-заповедник «Архангельское», Храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и другие объекты, связанные с историей династии Романовых.
Межрегиональный туристический проект «Императорский маршрут» впервые будет представлен на международной туристской выставке ОТДЫХLEISURE 2017, которая состоится с 19 по 21 сентября в Москве, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru