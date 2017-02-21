ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 февраля 2017 года в родильном отделении районной больницы г. Сергиев Посад у несовершеннолетней роженицы внутриутробно погиб ребёнок.

По данному факту следственным отделом по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия.