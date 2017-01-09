ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего врача анестезиолога-реаниматолога Шатурской центральной районной больницы, обвиняемого в причинении пациентке смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, 03 января 2015 года обвиняемый был вызван акушерами родильного отделения больницы для ведения наркоза во время проведения операции кесарева сечения роженице. При этом обвиняемым ненадлежащим образом была установлена пациентке интубационная трубка для искусственной вентиляции лёгких, в результате чего вентиляция организма проводилась неправильно, что привело к смерти потерпевшей.



С целью установления обстоятельств преступления следователями был произведен большой объём следственных действий, изъята и проанализирована медицинская и иная документация, проведены сложные, многообъектные судебные экспертизы.