Подъезды в Королёве планируют полностью отремонтировать к 2018 году
21.05.2017, 18:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти города Королёва планируют полностью отремонтировать подъезды к 2018 году, на сегодняшний день из 858 подъездов уже 140 завершено и принято, сообщает "РИАМО в Королёве" со ссылкой на главу города Александра Ходырева.
Как отмечается в материале, министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин 20 мая посетил Королёв с рабочим визитом. С выходом на место была проверена работа по реализации программы губернатора по ремонту подъездов.
"В ходе объезда по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом 38/2, посмотрели подъезды, которые уже приведены в порядок, и те, в которых идёт работа. На сегодняшний день из 858 подъездов уже 140 завершено и принято. Работы ещё предстоит много. Планируем к 2018 году полностью уйти от старых, обветшалых подъездов", – приводятся в сообщении слова Ходырева.
Он добавил, что работы в городе ведутся комплексно: вместе с обновлением подъездов и входных групп, во дворе будут оборудованы парковочные места, для детей появится новая игровая зона.
Читайте, как осуществляется капремонт многоквартирных домов в Московской области>>
Как отмечается в материале, министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин 20 мая посетил Королёв с рабочим визитом. С выходом на место была проверена работа по реализации программы губернатора по ремонту подъездов.
"В ходе объезда по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом 38/2, посмотрели подъезды, которые уже приведены в порядок, и те, в которых идёт работа. На сегодняшний день из 858 подъездов уже 140 завершено и принято. Работы ещё предстоит много. Планируем к 2018 году полностью уйти от старых, обветшалых подъездов", – приводятся в сообщении слова Ходырева.
Он добавил, что работы в городе ведутся комплексно: вместе с обновлением подъездов и входных групп, во дворе будут оборудованы парковочные места, для детей появится новая игровая зона.
Читайте, как осуществляется капремонт многоквартирных домов в Московской области>>