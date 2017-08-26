Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена
26.08.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" прекращена. По данным на 9.10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ.
По данным маркшейдерской службы, в солевых породах шахты образовались промоины в объёме более 100 тыс. кубометров. По расчётам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей. Ведение направленных взрывных работ на дне карьера запрещено. 26 августа в 11.00 по местному времени на совещании штаба рассмотрены результаты расчётов и все возможные варианты действий. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно.
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись круглосуточно в три смены. В операции принимали участие 320 человек: 170 специалистов МЧС России и около 150 работников АЛРОСА. Шахтёры и спасатели провели под землёй в общей сложности больше 360 часов. Поиски велись на глубине 550 и 600 метров, общий объём извлечённой ими горной массы составил 19,5 тысяч кубометров, протяжённость освобождённых горных выработок − 1 191,5 м. Было задействовано более 30 единиц техники, авиация, водолазы и промышленные альпинисты. В целях обеспечения безопасности работы спасателей и недопущения подтопления горизонтов шахты, на которых осуществляются поиски, в руднике были смонтированы 2 группы дополнительных насосных агрегатов.
Поиски осложнились 18 августа, когда вода, поступающая из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса, перестала в полном объёме уходить в рудник и начала скапливаться на дне карьера. В карьер поступает около 1200 кубометров воды в час, из которых около 1000 кубометров изливались в рудник, а 200 кубометров постепенно ежечасно накапливались на дне карьера. Это создавало опасность одномоментного прорыва накопленной воды в шахту и ставило под угрозу жизни находящихся под землёй горняков и спасателей. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают вести спасательные работы в подобных условиях, поэтому поиск людей был приостановлен в 16.00 19 августа.
Чтобы избежать одномоментного прорыва воды из карьера в шахту, предпринимались все возможные меры по организации её управляемого спуска. В том числе на экстренном совещании 20 августа было принято решение о проведении серии направленных локальных взрывных работ. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение. Взрывные работы продолжались в течение 5 суток, но добиться управляемого схода полного объёма воды в рудник не удалось.
25 августа в 16.00 по местному времени в чаше карьера скопилось 33 тыс. кубометров воды. Вода в шахте к этому времени достигла отметки -222,2, после чего сработали датчики автоматического запуска первого насоса клетьевого ствола. Предполагалось, что насосы на горизонте -210 будут поддерживать уровень воды в шахте на определённом уровне, защищая горизонт от подтопления.
В этот же день на основании данных об объёме промоин в соляных породах экспертная группа геотехников приступила к перерасчёту фактического коэффициента запаса устойчивости нижнего уступа карьера, под которым находятся горные выработки.
Как показал анализ, коэффициент запаса устойчивости нижних уступов юго-западного борта карьера уже перешёл критический уровень. Продолжение взрывных работ может привести к обрушению двух нижних уступов карьера, поэтому их дальнейшее применение признано невозможным.
Кроме того, как показал анализ, в соляных породах уже образовались промоины общей площадью более 100 тыс. кубометров, и, исходя из оценки интенсивности растворения соляных пород при существующей динамике поступления рассолов, этот объём может увеличиваться высокими темпами. В данных условиях откачка воды из шахты приведёт к неконтролируемому увеличению размывания. Исходя из этого, на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии было принято решение об остановке работы насосов и прекращении поисково-спасательных работ.
К этому времени с момента аварии прошло три недели. Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен.
Президент АЛРОСА Сергей Иванов:
"С тяжёлым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали всё возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. Как глава компании я гарантирую, что семьям шахтёров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь − своевременно и в полном объёме. От лица АЛРОСА выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким горняков. Мы скорбим вместе с вами".
Как сообщалось ранее, независимо от результатов поисково-спасательных работ родственникам каждого из шахтёров будут выплачены компенсации в размере 2 млн рублей. Данные средства выделены АЛРОСА (сверх выплат по Коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтёров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Республики Саха (Якутия), и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтёров, проживавших в Мирном, − из бюджета муниципального образования "Город Мирный".
Вопрос о юридическом статусе шахтёров, оставшихся под землёй после завершения поисково-спасательной операции, в ближайшее время будет рассмотрен судом.
Список шахтёров, оставшихся под землёй:
ВЛАСЕНКО Алексей Владимирович, машинист буровой установки.
Родился в 1984 году, проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
ЖУКОВ Дмитрий Евгеньевич, машинист буровой установки.
Родился в 1990 году. Проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
КУЛИКОВ Виталий Витальевич, и.о. начальника участка.
Родился в 1975 году в Богородицке Тульской области. Последние 18 лет работал в АЛРОСА и проживал в Мирном.
МАРЬИН Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки. Родился в 1979 году. Проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
МИРОНЦЕВ Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя.
Родился в 1986 году в Макеевке Донецкой области. С 2015 года работал в АЛРОСА в г. Мирный.
МИСНИК Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный). Родился в 1969 году. Проживал в Белгороде. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
НЕУСТРОЕВ Михаил Юрьевич, машинист буровой установки.
Родился в 1975 году в Якутске. С 2003 года проживал в Мирном. В АЛРОСА работал с 2012 года.
СТЕПАНОВ Игорь Анатольевич, взрывник.
Родился в 1982 году в Мирном. В АЛРОСА трудился с 2004 года.
По данным маркшейдерской службы, в солевых породах шахты образовались промоины в объёме более 100 тыс. кубометров. По расчётам геотехников, при таком количестве промоин существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок, что делает невозможной дальнейшую работу спасателей. Ведение направленных взрывных работ на дне карьера запрещено. 26 августа в 11.00 по местному времени на совещании штаба рассмотрены результаты расчётов и все возможные варианты действий. В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно.
Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась в общей сложности три недели. Работы велись круглосуточно в три смены. В операции принимали участие 320 человек: 170 специалистов МЧС России и около 150 работников АЛРОСА. Шахтёры и спасатели провели под землёй в общей сложности больше 360 часов. Поиски велись на глубине 550 и 600 метров, общий объём извлечённой ими горной массы составил 19,5 тысяч кубометров, протяжённость освобождённых горных выработок − 1 191,5 м. Было задействовано более 30 единиц техники, авиация, водолазы и промышленные альпинисты. В целях обеспечения безопасности работы спасателей и недопущения подтопления горизонтов шахты, на которых осуществляются поиски, в руднике были смонтированы 2 группы дополнительных насосных агрегатов.
Поиски осложнились 18 августа, когда вода, поступающая из Метегеро-Ичерского водоносного комплекса, перестала в полном объёме уходить в рудник и начала скапливаться на дне карьера. В карьер поступает около 1200 кубометров воды в час, из которых около 1000 кубометров изливались в рудник, а 200 кубометров постепенно ежечасно накапливались на дне карьера. Это создавало опасность одномоментного прорыва накопленной воды в шахту и ставило под угрозу жизни находящихся под землёй горняков и спасателей. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности запрещают вести спасательные работы в подобных условиях, поэтому поиск людей был приостановлен в 16.00 19 августа.
Чтобы избежать одномоментного прорыва воды из карьера в шахту, предпринимались все возможные меры по организации её управляемого спуска. В том числе на экстренном совещании 20 августа было принято решение о проведении серии направленных локальных взрывных работ. Ростехнадзор выдал соответствующее разрешение. Взрывные работы продолжались в течение 5 суток, но добиться управляемого схода полного объёма воды в рудник не удалось.
25 августа в 16.00 по местному времени в чаше карьера скопилось 33 тыс. кубометров воды. Вода в шахте к этому времени достигла отметки -222,2, после чего сработали датчики автоматического запуска первого насоса клетьевого ствола. Предполагалось, что насосы на горизонте -210 будут поддерживать уровень воды в шахте на определённом уровне, защищая горизонт от подтопления.
В этот же день на основании данных об объёме промоин в соляных породах экспертная группа геотехников приступила к перерасчёту фактического коэффициента запаса устойчивости нижнего уступа карьера, под которым находятся горные выработки.
Как показал анализ, коэффициент запаса устойчивости нижних уступов юго-западного борта карьера уже перешёл критический уровень. Продолжение взрывных работ может привести к обрушению двух нижних уступов карьера, поэтому их дальнейшее применение признано невозможным.
Кроме того, как показал анализ, в соляных породах уже образовались промоины общей площадью более 100 тыс. кубометров, и, исходя из оценки интенсивности растворения соляных пород при существующей динамике поступления рассолов, этот объём может увеличиваться высокими темпами. В данных условиях откачка воды из шахты приведёт к неконтролируемому увеличению размывания. Исходя из этого, на совещании оперативного штаба по ликвидации последствий аварии было принято решение об остановке работы насосов и прекращении поисково-спасательных работ.
К этому времени с момента аварии прошло три недели. Медицинские эксперты считают, что выжить без питьевой воды, еды, в условиях высокой влажности и затопления шахты селевыми массами с высоким содержанием сероводорода и солей организм человека в течение такого длительного срока не способен.
Президент АЛРОСА Сергей Иванов:
"С тяжёлым сердцем я вынужден сообщить, что надежды на то, что оставшихся в руднике рабочих удастся поднять на поверхность живыми, не осталось. Мы глубоко потрясены произошедшим. Это трагедия для всей компании. Осознание того, что мы сделали всё возможное для спасения людей, к сожалению, не может служить утешением для их родных и близких. Как глава компании я гарантирую, что семьям шахтёров будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь − своевременно и в полном объёме. От лица АЛРОСА выражаю искренние соболезнования семьям, родным и близким горняков. Мы скорбим вместе с вами".
Как сообщалось ранее, независимо от результатов поисково-спасательных работ родственникам каждого из шахтёров будут выплачены компенсации в размере 2 млн рублей. Данные средства выделены АЛРОСА (сверх выплат по Коллективному договору) и подрядной компанией ООО "Белспецмонтаж". Помимо этого, родственникам шахтёров будут произведены страховые выплаты, а также выплаты из бюджетов различных уровней, в том числе из бюджета Республики Саха (Якутия), и муниципального образования "Мирнинский район". Семьи рабочих из Белгородской области получат также выплаты от администрации Белгородской области, а семьи шахтёров, проживавших в Мирном, − из бюджета муниципального образования "Город Мирный".
Вопрос о юридическом статусе шахтёров, оставшихся под землёй после завершения поисково-спасательной операции, в ближайшее время будет рассмотрен судом.
Список шахтёров, оставшихся под землёй:
ВЛАСЕНКО Алексей Владимирович, машинист буровой установки.
Родился в 1984 году, проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
ЖУКОВ Дмитрий Евгеньевич, машинист буровой установки.
Родился в 1990 году. Проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
КУЛИКОВ Виталий Витальевич, и.о. начальника участка.
Родился в 1975 году в Богородицке Тульской области. Последние 18 лет работал в АЛРОСА и проживал в Мирном.
МАРЬИН Дмитрий Михайлович, машинист буровой установки. Родился в 1979 году. Проживал в Белгородской области. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
МИРОНЦЕВ Глеб Александрович, горнорабочий очистного забоя.
Родился в 1986 году в Макеевке Донецкой области. С 2015 года работал в АЛРОСА в г. Мирный.
МИСНИК Валентин Анатольевич, мастер участка (сменный). Родился в 1969 году. Проживал в Белгороде. Работал на руднике "Мир" в составе подрядной организации ООО "Белспецмонтаж".
НЕУСТРОЕВ Михаил Юрьевич, машинист буровой установки.
Родился в 1975 году в Якутске. С 2003 года проживал в Мирном. В АЛРОСА работал с 2012 года.
СТЕПАНОВ Игорь Анатольевич, взрывник.
Родился в 1982 году в Мирном. В АЛРОСА трудился с 2004 года.
Источник: АЛРОСА