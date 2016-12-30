Полицейский Дед Мороз посетил в Хабаровске "трудных" подростков
30.12.2016, 10:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках проведения всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" сотрудники правового управления УМВД России по Хабаровскому краю посетили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе неформальной встречи сотрудники разъяснили воспитанникам Центре их права и обязанности, правила безопасности при общении в сети Интернет и во время посещения массовых мероприятий, а также меры административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.
Дед Мороз и Снегурочка вручили всем мальчишкам и девчонкам сладкие призы и буклеты – памятки.
В ходе неформальной встречи сотрудники разъяснили воспитанникам Центре их права и обязанности, правила безопасности при общении в сети Интернет и во время посещения массовых мероприятий, а также меры административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.
Дед Мороз и Снегурочка вручили всем мальчишкам и девчонкам сладкие призы и буклеты – памятки.